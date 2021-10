Cinq questions sur Horizons, le nouveau parti d'Édouard Philippe

Moins d'un mois plus tard, le maire du Havre a réuni ses soutiens dans sa ville ce samedi pour présenter son nouveau parti politique, baptisé Horizons, et en a profité pour réaffirmer son "objectif" de faire réélire l'actuel chef de l'État. LCI fait le point sur cette nouvelle force politique, qui pourrait aussi porter une éventuelle candidature d'Édouard Philippe en 2027.

"Il faut, pour faire bien, voir loin". C'est, en substance, le slogan de ce nouveau parti dans l'échiquier politique français. Grâce à lui, Édouard Philippe compte en effet "participer à la constitution d'une nouvelle offre politique", et élargir vers la droite le socle de soutiens d'Emmanuel Macron.

"Avec Horizons, nous allons définir une stratégie pour la France, c'est une aventure collective", a lancé l'ancien Premier ministre, ex-LR, quinze mois après son départ de Matignon. Au cours de son discours qui a duré plus de deux heures, Édouard Philippe a notamment insisté sur "quatre vertiges" - démographique, environnemental, géopolitique et technologique - que devra affronter le pays dans les années à venir. L'ex-chef du gouvernement a ainsi défendu "la constance" et "la cohérence", et préfère la "sérénité" à la "fébrilité".

"C'est un combat démocratique, au long cours, mais essentiel, que nous engageons [...] Nous manquons d'une stratégie à l'horizon 2050" et "je veux avec vous la bâtir", a-t-il ajouté.

Les statuts du parti seront déposés lundi, et il sera doté d'une charte de 20 principes défendant notamment "la poursuite de la transformation du pays", "l'ordre", "la justice sociale" et "le projet européen". Il s'agit aussi de combattre "les extrêmes de tous bords", "les ennemis de la laïcité", "les partisans de la décroissance" ainsi que "les naïfs et les populistes de l’immigration".