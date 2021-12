Pass vaccinal : que votera l'opposition au Parlement ?

Si les oppositions d'extrême droite et d'extrême gauche ont manifesté leur hostilité à ce dispositif et ont fait part de leur intention de ne pas voter en sa faveur, il devrait être adopté sans trop de difficultés.

Du côté du Rassemblement national, le député Sébastien Chenu a indiqué qu'il ne voterait pas en faveur de ce texte. Il estime qu'il "ne sert à rien" et "rogne les libertés des Français". Marine Le Pen, elle aussi députée, avait dénoncé le 18 décembre "une obligation vaccinale" que le gouvernement avait pourtant "absolument promis de ne pas faire" et qui va conduire à "un plus grand enfermement des Français".

Les insoumis non plus ne devraient pas voter en faveur du pass vaccinal. Depuis la Martinique, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, avait annoncé que La France insoumise utiliserait sa niche parlementaire, prévue le 13 janvier, pour "présenter un texte qui demande de mettre fin au régime d’exception de santé, qui veut enlever le plein pouvoir sanitaire à Emmanuel Macron, et qui mettra fin au pass sanitaire et au pass vaccinal".

Le 18 décembre sur TF1, le député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon avait déclaré : "Je dis à M. Castex qu'il a tort de tout concentrer sur la question de la vaccination". "C'est une erreur de ne penser qu'à des méthodes brutales pour essayer de régler un problème", reprochant au Premier ministre de croire que "le vaccin à lui tout seul va nous libérer". Mais RN et LFI ne comptent pas assez d'élus au Parlement pour espérer peser sur l'issue du vote.