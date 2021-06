Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, une entente impossible ?

Leur passe d'armes est-elle si étonnante ? Ce mercredi avant d'entrer en Conseil des ministres, alors que les membres du gouvernement sont réunis dans un salon de l'Elysée et discutent entre eux en attendant le Premier ministre et le Président, le ton monte entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Ce dernier reproche au premier d'avoir félicité son ami Xavier Bertrand de son bon score au premier tour des élections régionales dimanche. "C'est de la trahison", lui assène celui qui était candidat à ces élections sur la liste LaREM, éliminée au premier tour.

Gérald Darmanin, candidat aux départementales du Nord, se serait également félicité de son score dans son canton, "six fois mieux que la liste Pietraszewski", et aurait déclaré à Eric Dupond-Moretti : "Commence par gagner une élection !" Ambiance.

Ce n'est pas la première fois que des dissensions entre les deux hommes fuitent, depuis le remaniement de juillet 2020 qui a vu Eric Dupond-Moretti devenir garde des Sceaux, et Gérald Darmanin s'installer à Beauvau. Principalement parce que l'un est de droite, proche de Nicolas Sarkozy, tandis que l'autre penche à gauche. "Nous menons des actions communes, mais nous avons aussi des sensibilités différentes. Il ne va pas se renier, et je ne vais pas me renier. Mais il n'y a pas pour autant deux lignes politiques au sein du gouvernement", avait déclaré Gérald Darmanin au Parisien en septembre 2020, lorsque les deux hommes s'opposaient - déjà - sur le terme "ensauvagement".