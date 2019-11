Réformes des retraites : Stanislas Guerini s'oppose à Jean-Paul Delevoye sur la "clause du grand-père"

"C'est important et nous ne bougerons pas là-dessus, parce que nous croyons que cette réforme est une réforme nécessaire et juste. On a toujours dit sur la transition que, pour pouvoir accompagner les différentes professions ayant des régimes spéciaux aujourd'hui, il faudrait un rythme de transition où plusieurs options se trouvent sur la table dont la 'clause du grand-père'. Nous sommes dans un moment où l'on se concerte avec les organisations syndicales, où l'on échange avec les Français. Beaucoup de débats se font sur le terrain, je crois qu'il faut garder les pistes de transition sur la table", rappelle le délégué général de LaREM.

"Jean-Paul Delevoye dit qu’il n'est pas pour que la réforme ne s'applique qu'aux nouveaux entrants pour l'intégralité des professions. Il est le haut-commissaire qui mène cette réforme, il est légitime, il a le droit de donner cette opinion, rappelle Stanislas Guerini. Le temps n'est pas venu de dire aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, quel doit être le rythme de transition, précisément parce que nous discutons avec les organisations syndicales. Jean-Paul Delevoye a exprimé sa préférence ; moi, je crois qu'il faut garder les différentes pistes de transition sur la table."

Guerini s'oppose également à Delevoye sur la méthode. "Bien souvent, on a voulu réformer dans l'urgence, on a voulu montrer les muscles. Or, justement, parce que nous pensons que cette réforme est ambitieuse, on préfère dire : 'Il y a de grands principes mais ces modalités, on va les co-construire avec des organisations syndicales.' Au fond, c'est ça, l'acte 2 de ce quinquennat, note-t-il. On nous a reproché d'avancer comme des bulldozers dans l'acte 1. Pour cette réforme qui concerne les décennies qui viennent, il est important que les options restent sur la table."