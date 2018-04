Coaching, alternance, numérique... Les idées nouvelles de Borloo pour la banlieue

Le rapport Borloo insiste évidement sur ce qu’il considère comme "la mère des batailles", c’est-à-dire l’accès à l’emploi et aux entreprises. L’une des pistes pour changer la donne est de miser davantage sur l’apprentissage et l’alternance. L’ex-ministre rappelle qu’en Allemagne, "il y a 1,4 millions d’apprentis et quasiment pas de chômage des jeunes" contre seulement 400.000 en France "dont près de la moitié chez les seuls artisans et commerçants".





Il demande donc aux entreprises, en particulier à celles de plus de 250 salariés, de faire leur part du job. Mais aussi au secteur public en recrutant 50.000 apprentis dans les 3 ans à venir. Et si la situation dans ce domaine ne s’améliore pas, "le Parlement sera saisi pour décider de légiférer de manière réellement contraignante", prône le rapport. Pour faciliter l’intégration professionnelle de certains jeunes qui "n’ont ni les codes, ni les réseaux nécessaires" dans les entreprises, ce plan suggère de "déployer un coaching généralisé et un accompagnement spécifique pour la jeunesse de ces quartiers en s’appuyant sur les réseaux qui ont fait leurs preuves".