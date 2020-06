Colère dans la police : "Castaner paie quelque chose, il a toujours couvert"

"Pendant des mois et des mois, ce gouvernement face à la mobilisation sociale, les Gilets jaunes, les mouvements de retraite, sa dernière protection, son dernier paravent, si vous vous souvenez bien, c'était justement la police", a commenté l'ancien conseiller régional d'Île-de-France, invité de la matinale de LCI ce vendredi 12 juin. "Christophe Castaner, malgré des preuves venant de toutes les associations de Droits de l'homme, de manifestants, etc..., n'a jamais accepté de dire qu'il y avait à un certain moment des violences disproportionnées de la part des forces de l'ordre, ou du moins, de certaines forces de l'ordre."

"Il a toujours couvert", a martelé le député insoumis. "Aussitôt qu'il y avait un problème dans une manifestation, les premières déclarations c'était tout de suite pour dire : 'Non, non, circulez il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème dans la police'." De fait, selon le député, lorsque le ministre de l'Intérieur demande qu'une suspension soit "systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré" de racisme ainsi qu'une "tolérance zéro", "ses propos surprennent" les syndicats "très extrémistes", assure Éric Coquerel.

"À force d'avoir couvert des éléments extrêmes, qui ont dans la police ont, à un certain moment, des pratiques anormales qui rejaillissent du coup sur l'ensemble de la police, inévitablement le jour où, tout d'un coup, il fait quelques déclarations timides, il se paie de front ceux qu'il a, d'une manière ou d'une autre, mis en avant et à qui il a presque, à un moment, donné les clés", a expliqué le député LFI. "Jusqu'à maintenant, Castaner avait tout couvert. (...) Tout d'un coup, enfin, il admet qu'il y a un problème et qu'il faut s'en saisir pour qu'il y ait à nouveau un lien de confiance entre la police et la population. Vu son discours depuis un an et demi, je peux comprendre que tout ceux qui étaient habitués à avoir un ministre à leur botte soient surpris."