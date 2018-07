Collaborateur de Macron accusé de violences : l'auteur de la vidéo raconte

Nicolas Lescaut était présent, le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, quand le collaborateur du président Alexandre Benalla a frappé un manifestant. Cet étudiant en histoire à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre de la France insoumise au sein de la faculté, a filmé la scène avec son téléphone portable. Pour LCI, il raconte ce qu'il a vu, alors qu'il n'a appris que mercredi soir qui figurait dans sa vidéo.





"Les CRS sont arrivés pour encadrer la place et ils prennent à partie un couple. Ils commencent donc par une femme. Il y a son compagnon qui essaie de s'interposer pour dire 'on a rien fait, laissez nous', explique d'abord Nicolas Lescaut. "À partir de ce moment-là, j'ai commencé à filmer parce que (la scène) me paraît assez choquante. C'est là qu'on voit l'intervention de l'homme dont on ne connaissait ni le nom ni la fonction, qui se met à étrangler l'homme, à lui donner des coups de poings alors que cet homme-là est au sol et essaie de dialoguer avec les policiers. Il leur dit 'écoutez moi, écoutez moi'."