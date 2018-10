Des larmes de l'Elysée à la fâcherie avec Macron, l'éloignement de Collomb, le premier fidèle

S'il en est un qu'on n'aurait pas imaginé, il y a un peu plus d'un an, alors que la Macronie faisait son entrée sous les ors de la République, causer tant de chagrins au gouvernement, c'est bien lui. Et pourtant. Un mois après Nicolas Hulot, dont l'annonce du retrait n'aura surpris que sur la forme, c'est au tour de Gérard Collomb, briscard parmi les briscards du président, de plonger l'exécutif dans la crise. En effet, le numéro 3 du gouvernement a, en deux jours, proposé deux fois sa démission à Emmanuel Macron qui, après l'avoir balayée la veille, l'a acceptée mardi 2 octobre au soir, annonçant par ailleurs "attendre les propositions du Premier ministre" pour trouver une remplaçant. Non sans regretter, moins de 24 heures après l'avoir assuré de son soutien, que son ministre se soit mis en situation "de devoir démissionner"... Un divorce rapide pour une amitié politique qui avait pourtant marqué par son intensité, et sur laquelle LCI revient.