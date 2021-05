Combien gagne votre maire ? Baroin, Bayrou, Aubry... les déclarations mises en ligne

Comment gagne votre maire ? Le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a commencé vendredi à publier les déclarations d'intérêts des maires de communes de plus de 20.000 habitants et les adjoints de celles de plus de 100.000 habitants.

La maire de Paris Anne Hidalgo, son homologue de Grenoble Eric Piolle, mais aussi les maires de Lille et Nantes Martine Aubry et Johanna Rolland, le Normand Hervé Morin, le Toulonnais Hubert Falco ou le maire de Troyes et président de l'Association des maires de France (AMF) François Baroin sont quelques-uns des élus dont la HATVP publie les rémunérations, mandats, fonctions bénévoles ou participations financières au capital de telle ou telle société. Contrairement aux parlementaires, leurs déclarations de patrimoine en revanche ne sont pas rendues publiques.

Pour consulter les déclaration en tapant le nom d'un élu, cliquez ici.

Les documents présentent par exemple la liste des actions d'entreprises du CAC 40 dont Martine Aubry est détentrice, après un leg de ses parents selon son entourage, ou le montant des rémunérations de François Baroin au titre de son rôle d'administrateur de trois filiales d'un opérateur de terminaux portuaires.