Commémoration : Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, ensemble à la nécropole de Morette

Les 105 héros tombés sous les balles allemandes en mars 1944 sont enterrés à la Nécropole de Morette, au plateau des Glières. Pour la commémoration de cet événement, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron s'y sont rendus ensemble dans la matinée du 31 mars 2019. Depuis 2012, l'ancien chef de l'Etat n'a manqué aucune commémoration de la bataille des Glières. Ce dernier a fait de cette cérémonie un rendez-vous annuel.



