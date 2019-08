Comment Bercy compte lutter contre la fraude fiscale ?

En 2015, la fraude fiscale a coûté entre 750 et 900 milliards d'euros aux États membres de l'UE. En France, on la chiffre entre 25 et 120 milliards d'euros par an. Le gouvernement veut déployer des moyens plus importants pour lutter contre ce fléau. Bercy a donc mis au point une brigade de super enquêteurs. Alors, que pourront faire ces super agents du Fisc ?



Ce jeudi 1er août 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la lutte contre la fraude fiscale. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 01/08/2019 présentée par Amélie Carrouer sur LCI.