Comment empêcher l'argent étranger de financer les campagnes électorales en Europe ?

C'est pour éviter le recours à l'argent étranger en période électoral et les soupçons qu'il provoque, que François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron, avait prôné en 2017 la création d'une banque de la démocratie, établissement public permettant de s'affranchir des financements des banques privées pour les prêts aux partis et candidats. Mais un an après, le projet a été retoqué par la majorité présidentielle. La successeure de François Bayrou au ministère de la Justice, Nicole Belloubet, avait expliqué pour justifier sa décision : "les questions notamment d'accès au crédit relèvent moins d'une absence d'offre bancaire, que viendrait combler la banque de la démocratie, que de questions d'information ou de délai qui pourraient être réglées par le médiateur du crédit qui, lui, a été institué dans la loi confiance de 2017".