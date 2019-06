Comment et quand sera désigné le ou la successeur(e) de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains ?

Selon l'article 25 alinéa 5 des statuts du parti, "en cas d’empêchement, le président du Mouvement est remplacé par le vice-président délégué ; il en est de même en cas de vacance de la présidence du Mouvement jusqu’à l’élection d’un nouveau président". Laurent Wauquiez sera donc temporairement remplacé par Jean Leonetti à la présidence du parti, et ce dernier pourrait être épaulé par le président du Sénat Gérard Larcher, et les présidents des groupes parlementaires Bruno Retailleau et Christian Jacob. Ces mêmes statuts prévoient également la tenue d’élections dans les deux mois, mais selon les informations de LCI, beaucoup au sein du mouvement préféreraient attendre la rentrée pour ne pas avoir à faire voter les militants pendant l’été.