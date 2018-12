Comment le gouvernement d'Édouard Philippe a-t-il réagi aux annonces d'Emmanuel Macron ?

Le gouvernement d'Édouard Philippe ne sort pas indemne des annonces du président de la République du 10 décembre 2018 au soir. Ce changement de cap économique met le Premier ministre mal à l'aise. Quant à Muriel Pénicaud, elle a été surprise par la hausse du SMIC. Et Bruno Le Maire, lui, s'est étonné de la baisse de la CSG pour les retraités. Découvrez d'autres réactions en images.



