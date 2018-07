Sans la France insoumise, LR et le reste de l’opposition , la commission d'enquête... enquête-t-elle vraiment ?

Il y aura bien des “tentatives intéressantes” sur “la présence de Maxence Creusat, commissaire présent sur place et mis en examen par la suite”, admet pour LCI Ugo Bernalicis, député France insoumise qui a claqué la porte de la commission avec d’autres députés la veille. Et d’autres, qui permettront au commandant Leleu de confirmer que “non”, il ne savait pas que Benalla serait là, qu’il l’avait pris “pour un policier” et que son intervention n’avait pas “apporté de plus-value au déroulement de l’intervention”. Ou encore ces questions qui, à l’instar de Rémy Rebeyrotte (LREM), viendront éreinter le couple violenté par Benalla, vu en train de jeter différents objets aux forces de l’ordre quelques jours plus tôt, des faits qui font l’objet d’une enquête préliminaire : “Les deux personnes interpellées, entre guillemets victimes, on nous a dit que c'étaient des gens fort aimables, vous nous confirmez que ce sont des gens virulents, qui lançaient des projectiles ?"





“Tout ça a servi à relativiser le comportement d’Alexandre Benalla et à desservir la police pour charger l’institution”, fustige encore Ugo Bernalicis, pour qui cette audition crédite “ce qu’on pensait : les élus LREM, Yaël Braun-Pivet en tête, se sont comportés en députés de la majorité et pas en membres de la commission d’enquête parlementaire.” Une analyse que ne partagera évidement pas Yaël Braun-Pivet, qui se félicitera en fin d’audition que “l’intervention ait permis de neutraliser des éléments virulents”.