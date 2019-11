Faut-il renforcer la laïcité dans la Constitution, comme le réclament plusieurs voix à droite ?

Avant lui, Guillaume Peltier avait vanté, dans un livre, l'ajout de la laïcité à la devise de la République (liberté, égalité, fraternité). Quant à Bruno Retailleau, il a souhaité déposer une proposition de loi pour interdire purement et simplement les listes communautaires - un phénomène qui reste pour l'heure très marginal dans les élections françaises. Lors du dernier scrutin des européennes, la liste de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) avait été pointée du doigt, mais ses organisateurs avaient nié tout communautarisme dans leur démarche. La liste n'avait recueilli que 0,13% des suffrages.

La droite monte au créneau sur le thème de la laïcité. Après le député Guillaume Peltier et le sénateur Bruno Retailleau, Xavier Bertrand a défendu, dimanche au Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, le principe du renforcement de cette notion dans le droit français. Le président de la région Hauts-de-France, qui était interrogé sur l'interdiction des "listes communautaires" lors des élections, doit rencontrer mardi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avec Bruno Retailleau, pour défendre leurs propositions.

L'article 4 en question est celui qui régit les partis. "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage", énonce ainsi la Constitution, qui fixe les garanties en termes de libertés mais précise aussi que les partis "doivent respecter les principes de souveraineté nationale et de la démocratie".

Xavier Bertrand a notamment plaidé pour que la laïcité "ait la même force et la même place que les trois mots de notre devise républicaine", et qu'elle soit "érigée en 4e pilier de notre République", dans la lignée des propositions de Guillaume Peltier. Il a ajouté que les Français pourraient être consultés par référendum sur une question aussi importante.

L'idée d'insérer la laïcité dans la Constitution peut toutefois interroger, dans la mesure où elle y figure d'ores et déjà. Si elle n'est pas intégrée à la devise républicaine (qui est à l'article 2 de la Constitution), elle apparaît encore plus haut, à l'article 1, sous cette forme : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale".

La proposition de la droite est "purement politicienne, juridiquement totalement inutile, symboliquement guère plus", tranche sévèrement le constitutionnaliste Olivier Duhamel, président de la Fondation nationale des Sciences politiques, joint lundi par LCI. "La laïcité est constitutionnellement consacrée. A la plus éminente des places : la première."

Le constitutionnaliste rappelle que le Conseil constitutionnel en a déduit que la laïcité "fait partie des libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution". Une reconnaissance mentionnée dans la décision du 21 février 2013, et qui fonde, selon le Conseil constitutionnel, le principe de neutralité de l'Etat ainsi que celui selon lequel "la République ne reconnaît ni se salarie aucun culte".