Communautarisme : Macron promet des "mesures concrètes dans les prochaines semaines"

Devant les maires de France réunis pour leur 102ème congrès ce mardi, le Président de la République a réservé une partie de son discours à la problématique du communautarisme. "Je ne peux rester silencieux sur le communautarisme, sur l’islamisme politique. Je ne veux rien cacher d’une réalité que beaucoup d’entre vous vivent. Dans certains quartiers des projets de séparation de la république existent, il y a des espaces publics où la mixité n’est plus possible. Revendications sur les horaires réservés aux femmes dans les piscines, pressions exercées dans certains services publics, déscolarisation d’enfants ... A chaque fois les maires sont en première ligne. " a déclaré le Président.

"L’état agit et continuera d’agir. Les lois ont été prises et les actions conduites, notamment par le ministre de l’Intérieur et de l’Education Nationale." Emmanuel Macron a notamment détaillé les résultats concrets obtenus par ces mesures : 12 lieux de culte, 4 écoles hors contrat, 9 lieux associatifs fermés ces derniers mois. "Le ministre de l’intérieur donnera des instructions nouvelles aux préfets dans les prochains jours et le gouvernement donnera des mesures concrètes sur le sujet dans les prochaines semaines", a-t-il ensuite ajouté.

"Je veux nous appeler à ne pas tout confondre. Si tout le monde est mobilisé dans ce grand combat républicain qu'est la laïcité, on confond bien souvent la laïcité, la civilité et l’ordre public", a commencé le Président de la République. Il a ensuite fait une longue déclaration, faisant référence sans le nommer à la mère d'élève voilée et humiliée lors d'une sortie scolaire par un élu RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en octobre dernier.

"La laïcité a son cadre : la loi de 1905. C'est un cadre de liberté et de respect, de croire et de ne pas croire. Un cadre de neutralité mais en aucun cas un cadre d'exclusion. Se servir de la laïcité pour monter une part de la société française contre une autre serait une lourde erreur historique" a déclaré Emmanuel Macron "Ce cadre faisons-le respecter et appliquer partout ! Mais faisons-le avec l’esprit de République qui unit et non l’esprit de division... il est inefficace."