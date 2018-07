Complot, trahison et "grosse bêtise"... Alexandre Benalla livre ses vérités

Le jeune homme de 26 ans affirme ne pas avoir sollicité l’invitation à la manifestation du 1e mai. C’est le chef d’état-major à la préfecture de police, Laurent Simonin, qui lui aurait proposé de venir. Une invitation qu’il a donc acceptée. Concernant le matériel de policier qu’il arbore ce jour-là, il indique qu’il lui a été remis quelques jours avant la manifestation. "L’officier de liaison de l’Elysée vient deux jours avant la manifestation avec un sac qu’il me remet, avec un casque, un ceinturon en cuir, un masque à gaz, un brassard police et une cote bleue marquée police et un grade de capitaine dessus".





La radio lui a été remise un peu plus tard mais assure ne pas avoir donné d’ordre. "Je prends la radio pour savoir ce qui se passe, dans la salle, je n’ai pas parlé à la radio, vous pouvez chercher c’est enregistré, je n’ai aucune légitimité à parler", dit-il. Il explique aussi qu’on lui a demandé expressément de porter le brassard police. "C’est la confusion la plus totale, on se retrouve sur un côté. Les CRS arrivent. Un policier me dit : t’as un brassard, ils savent pas si t’es un collègue. Je le mets".





En fin de journée, place Contrescarpe, il assiste aux affrontements entre CRS et manifestants. Il veut alors donner "un coup de main" car "on ne va pas laisser faire des délinquants". Une attitude qu’il regrette à présent, évoquant une "faute politique et d’image". "Si je n’étais pas collaborateur de l’Elysée, je referais la même chose. Collaborateur de la présidence, je ne le referais pas", souligne-t-il.