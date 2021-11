Comptes de campagne de Mélenchon en 2017 : le député LFI Bastien Lachaud mis en examen

Bastien Lachaud, salarié en tant que trésorier de l'Ère du peuple, aurait dû être, comme trois autres employés, dont la députée et cheffe du groupe insoumis à l'Assemblée Mathilde Panot, rémunérés par la campagne du candidat ou le parti, estime le juge d'instruction en charge du dossier. Mathilde Panot et Bastien Lachaud, devenus députés depuis, étaient en même temps membres de l'équipe de campagne. Une information judiciaire est ouverte au tribunal de Paris depuis novembre 2018 sur l'usage des fonds publics lors de la dernière campagne du chef de file des Insoumis.

Dans un communiqué, La France insoumise a dénoncé une "enquête vide" et a estimé que la "décision de mise en examen est absolument infondée et frise l’absurde". "Bastien Lachaud est mis en examen pour 'prêt illicite de main d’œuvre' alors même qu’il n’était pas le dirigeant de l’association, mais employé en CDI. N’importe quel juriste ou avocat expliquera qu’un employé ne peut pas être rendu coupable d’une telle faute puisqu’il est censé en être la victime", ajoute le communiqué, reprenant les arguments de Me Croizet. Enfin, LFI estime que le "calendrier ne doit rien au hasard : cette mise en examen intervient à 5 mois de l’élection présidentielle de 2022 alors que le démarrage de l’enquête date d’il y a plus de 36 mois".

Au printemps, l'association l'Ère du peuple, prestataire logistique au service du candidat Mélenchon, et sa mandataire financière, Marie-Pierre Oprandi, ont été également mis en examen, mais uniquement pour "prêt illicite de main-d'œuvre". Le juge d'instruction a placé l'association et Marie-Pierre Oprandi, poursuivie aussi pour "usage de faux", sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les principales infractions de cette enquête portant sur des soupçons d'"escroquerie aggravée", d'"abus de confiance" ou de "financement illégal de campagne".