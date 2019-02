Flashée à 150 km/h au lieu de 110 en plein pic de pollution, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie va régler l'amende au plus vite

"Il y a avait un pic de pollution et nous n'étions pas au courant. C'est une erreur de notre part", a déclaré son cabinet à l'AFP. "Ils ont dû rouler vite car ils étaient pris dans l'urgence de l'agenda mais ce n'est de toute façon pas une excuse", a ajouté l'équipe d'Emmanuelle Wargon, assurant qu'elle "redoublerait de vigilance pour que cela ne se reproduise plus". Et précisant auprès de La Voix du Nord qu'elle réglerait l'amende "dans les meilleurs délais".