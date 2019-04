Conférence de presse : 63% des Français n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron

Il était attendu au tournant... et il a globalement déçu. Ce jeudi soir, une enquête exclusive Harris Interactive / Agence Epoka pour LCI révèle qu'une majorité des personnes interrogées (63%) n'a pas été convaincue par les annonces d'Emmanuel Macron formulées quelques heures plus tôt. En fin de journée, le chef de l'Etat a donné une grande conférence de presse, où plus de deux heure durant, il a égrené des mesures, plus ou moins concrètes, censées conclure le Grand débat national lancé le 15 janvier dernier. Plus fondamentalement, par des mesures institutionnelles, économiques et sociales, le chef de l'Etat espérait éteindre la fronde des Gilets jaunes et sa longue litanie de samedis de manifestations.