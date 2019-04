Emmanuel Macron candidat en 2022 ? : "Je me fiche de la prochaine élection"

Face à 300 journalistes, français mais aussi étrangers, le président a alors marqué une pause, avant d’enchaîner, sourire aux lèvres. "Si c'était mon obsession, je chercherais à avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Ce serait indécent de parler de ça."





"Je me fiche de la prochaine élection", a-t-il lancé. "Je veux réussir furieusement, passionnément. Et pour réussir je dois assumer de prendre d'autres décisions qui seront impopulaires, difficiles. Pour réussir, je devrais prendre des risques à coup sûr.", a affirmé le chef de l'État.





"Je veux réussir ce mandat, je veux que notre pays réussisse parce qu’il le mérite, parce que je l'aime plus que tout", a-t-il encore déclaré, ajoutant "Aujourd'hui, ça n'est pas du tout mon sujet". Fin de la discussion ? Non, car le président a alors rappelé : "Il y a cinq ans, ce n'était pas non plus mon sujet".