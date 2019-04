Conférence de presse d’Emmanuel Macron : les Gilets jaunes déçus par les annonces du président

"Samedi on lui montrera que nous aussi on sait faire les choses en profondeur et le 1er mai aussi", a lancé dans la même veine Maxime Nicolle. La prochaine manifestation aura lieu pas plus tard que samedi 27 avril : si Emmanuel Macron espérait apaiser la colère des Gilets jaunes avec cette prise de parole, c’est visiblement raté.