Epidémie "préoccupante", restrictions locales : le gouvernement change de ton

Elle plane d’ailleurs un peu plus sur une dizaine de départements, où selon les mots de Gabriel Attal la situation sanitaire est "très préoccupante". Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a précisé le porte-parole du gouvernement à l’issue du Conseil des ministres. Elles pourraient être annoncées ce jeudi par le Premier ministre, qui animera le point presse hebdomadaire consacré à l’épidémie de Covid-19 auprès du ministre de la Santé. Cela n’avait plus été le cas depuis plusieurs semaines, signe que la situation a évolué et s’est dégradée. "Nous sommes dans un moment de vérité sur l’épidémie car le variant britannique est en train de devenir majoritaire", indique-t-on à LCI.