"Conférences citoyennes" du Grand débat : l'Etat va peut être vous appeler par téléphone, voici comment

Concrètement, un robot composera au hasard des numéros de téléphone de manière automatique, que ces numéros existent ou non. "Si un personne répond, il lui sera demandé de se présenter et si elle souhaite participer", indique au Parisien l'entourage d'Emmanuel Wargon. Avantage : cette méthode totalement basée sur des numéros aléatoires éviterait d'exclure les personnes sur liste rouge. De même, si le tirage au sort avait eu lieu sur les listes électorales, plusieurs millions de Français non inscrits auraient été exclus.









"Ces conférences citoyennes, elles auront bien lieu, dans chaque région en métropole et en outre-mer, et on en fera une transversale uniquement avec des jeunes" a-t-elle ajouté.