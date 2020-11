Confinement : Castex s'emporte contre ceux qui "appellent les maires à violer les lois"

"Vous ayez envoyé une demande aux adhérents de votre famille, aux maires, une demande leur demandant vivement de prendre des arrêtés pour s’opposer aux mesures d’urgence face à cette crise sanitaire", a débuté Jean Castex. "Quand la situation exige des mesures courageuses et nécessaires, quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu’elle ait subie depuis des décennies, on n’appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République, ça n’est pas possible", a poursuivi le chef du gouvernement.

Malgré tout selon Jean Castex, "les maires sont des gens responsables" puisque "seuls 71 d’entre eux ont pris un arrêté, 16 l’ont retiré, 55 l’ont maintenu aux chiffres d’hier, sur 36.000 maires".

Le torchon brûle depuis des jours entre le gouvernement, l'opposition et les élus locaux autour de la question de l'ouverture des commerces non-essentiels. Dimanche déjà, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait fustigé "la poignée de maires irresponsables qui prennent des arrêtés contraires aux décisions prises par l'Etat pour protéger la sécurité sanitaire des Français".