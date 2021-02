Confinement à Paris : "Anne Hidalgo a des capacités visionnaires que je n'ai pas", tacle Jean-Baptiste Djebbari

"Anne Hidalgo a probablement des capacités visionnaires en matière scientifique et épidémiologique que je n'ai pas", a lâché le ministre. Avant de tacler : "C'est cette certitude qui est étonnante : trois semaines fermées, avec la certitude d'ouvrir. Je pense que l'expérience assez concrète du virus, avec ses vagues successives puis désormais les variants, devrait obliger chacun à avoir un peu d'humilité. On a besoin d'un horizon ; il est permis avec les vaccins qui progressent, le printemps et ses conditions climatiques qui devraient permettre de sortir un peu du tunnel."

Pour autant, Jean-Baptiste Djebbari précise que le temps est à la concertation entre l'Etat et la mairie. "On va discuter avec Hidalgo, elle va discuter au cours du weekend avec le préfet de police, avec l'ARS, Matignon. On va lui répondre ce qui est scientifiquement le plus établi et politiquement le plus acceptable." La réponse sera-t-elle négative ? "J'attends que les discussions se fassent, au cours du weekend", botte en touche le ministre. Avant de préciser, interrogé sur l'éventualité que la maire se lance dans la course à la présidentielle : "[La crise sanitaire] serait un mauvais sujet politicien si elle voulait la commencer maintenant."