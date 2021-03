"Confinement", ce mot que le gouvernement rejette et refuse d'employer

Les 16 départements soumis à de nouvelles restrictions depuis samedi sont-ils confinés ? Non, assurent le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ce dimanche 21 mars. Alors que les Français sont à bout et que leur moral est en berne après un an de pandémie et deux confinements, le gouvernement ne veut surtout pas leur envoyer le signal que l'histoire recommence.

"Je me refuse à parler de confinement tout simplement parce que ce n’en est pas un !", assure Olivier Véran dans Le Parisien. "Il y a un an, quand j’ai signé les arrêtés du confinement, le mot d’ordre était : 'Restez chez vous.' Ce terme évoque aux Français les semaines difficiles qu’ils ont passées enfermés chez eux. La situation est différente. Si je devais improviser un slogan ce serait : 'S’aérer pour souffler, se distancier pour se protéger.' On n’empêche pas la population de sortir, on limite les réunions à l’intérieur", a-t-il déclaré, alors que les habitants des départements concernés ne peuvent pas se déplacer à plus de 10 ou 30 km de chez eux et que de nombreux commerces restent fermés.

Au JDD, Gabriel Attal a tenu le même discours. "Le confinement, ça veut dire être enfermé dans un espace clos ; ce n’est pas le cas. Notre objectif, ce n’est pas de trouver le bon mot, mais la bonne mesure. En laissant les gens être dehors et en interdisant les déplacements entre les Régions pour éviter que le virus ne circule, c’est le bon sens qui prime", a estimé le porte-parole du gouvernement. Toujours ce dimanche sur BFMTV, appelant les Français à ne pas recevoir amis et famille chez eux, il a qualifié de "mesures de freinage" les restrictions supplémentaires appliquées depuis ce week-end.