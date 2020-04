Obligation du port du masque : des maires l'imposent, Castaner s'y oppose

Depuis plusieurs semaines, la question du port obligatoire du masque pour les Français est sur toutes les lèvres. Ainsi, certaines municipalités n'ont pas attendu les directives du gouvernement pour agir. Le maire de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, a ainsi appliqué le port obligatoire de protections au visage à partir de mercredi. Même chose à Royan (Charente-Maritime), dont l'arrêté municipal a néanmoins été enterré, le maire de la ville ayant, selon la préfecture, outrepassé son pouvoir de police.

A Nice, Christian Estrosi a annoncé la distribution massive de masques "lavables et réutilisables pendant un mois" aux habitants "d'ici 8 à 10 jours". Le port du masque est également envisagé à Cannes, où le maire David Lisnard a indiqué que chaque Cannois devrait être doté d’un "masque en tissu". Dans tout le pays, les différentes mairies cherchent des bonnes volontés pour coudre le plus de masques possibles afin de doter les habitants d'une protection lavable et réutilisable avec la campagne "Appel aux couturières et couturiers".