"Le point de rupture est proche" : la mise en garde du maire de Clichy-sous-Bois sur la situation dans les banlieues

"Les distributions alimentaires rencontrent un succès comme nous ne l’avons jamais vu, si j’ose dire. Les gens mettent leur fierté dans leurs poches et vont chercher de la nourriture", dit-il. Face aux prix qui explosent, poursuit l'édile, les familles modestes n’ont pas d’autre choix. "Faire manger ses enfants tous les jours, c’est beaucoup plus cher que dans les cantines qui pratiquent des prix avec des quotients plus bas. A Clichy-sous-Bois, c’est moins d’un euros le repas", souligne-t-il.

D'autant que ces familles étaient déjà dans une forme d’urgence et de précarité, rappelle le maire de Clichy-sous-Bois. "Cette crise fait exploser cette urgence", explique-t-il. Alors que le gouvernement a annoncé le versement d'une aide de 150 euros pour les familles les plus modestes qui bénéficient du RSA et de 100 euros par enfant, Olivier Klein estime qu'il faut aller plus loin. "Je plaide pour une nouvelle prime à la rentrée scolaire, avec un doublement [de la somme versée], parce que la crise sera toujours là. Le retour des prix bas risque de prendre beaucoup de temps", s'inquiète Olivier Faure.