Un couvre-feu à Paris ? Imbroglio entre le gouvernement et son porte-parole

Un couvre-feu en plus du confinement ? Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mardi 3 novembre qu'en plus du confinement, un couvre-feu serait réinstauré à 21h "à Paris et peut-être en Ile-de-France". Il a souligné sur BFM TV que l'idée était de limiter les déplacements, alors que depuis le début du confinement, 14.000 verbalisations ont été dressées, sur 100.000 contrôles.

Les services du Premier ministre ont également confirmé que si cette mesure était prise prochainement, elle ne concernerait que l'horaire de fermeture des commerces, et non les permissions de sorties d'une heure autorisées sur présentation d'une attestation.

Sur LCI, le premier adjoint à la mairie de Paris a regretté le manque de "clarté" du gouvernement dans ce contexte sanitaire difficile, et a lui aussi démenti qu'une telle mesure était à l'étude ou sur le point d'être prise dans la capitale. "Cette déclaration était inopportune parce que d’abord il n’en est pas question et voir un porte-parole être immédiatement démenti par le Premier ministre est quand même chose rare et grave dans la crise que nous traversons", a déclaré Emmanuel Grégoire. "Nous demandons simplement à pouvoir travailler tous ensemble. (...) Réinstaller cette idée du couvre-feu est extrêmement maladroite." Il a toutefois indiqué que "des mesures d’ajustement" étaient discutées, "nous y travaillons avec la préfecture de police et le gouvernement".