Luc Ferry : "Je n'aurais pas fermé les écoles primaires"

"Les situations sont tellement difficiles aujourd'hui qu'il n'y a pas de bonnes solutions : il n'y a que des mauvaises solutions. Personnellement, je n'aurais pas fermé les écoles primaires. J'aurais fermé les collèges et lycées mais pas les écoles primaires. Pour deux raisons, tout d’abord, beaucoup de pédiatres disent que ce n’est pas là que le virus circule le plus. Deuxièmement, ils ne peuvent pas se garder tout seuls", a-t-il expliqué le philosophe.

Ce jeudi, le philosophe et ancien ministre de l’Éducation Luc Ferry était l’invité politique de Jean-Michel Aphatie sur LCI. Interrogé sur la fermeture des écoles, actée mercredi soir lors de l’allocution d'Emmanuel Macron, et ce pour une durée de trois semaines avec une semaine de cours à distance pour les élèves et deux semaines de vacances communes aux zones A, B et C, Luc Ferry a indiqué qu’il aurait certainement procédé autrement.

"Fermer les écoles primaires, cela empêche les parents d’aller travailler, c'est très invalidant pour pas grand-chose. Je ne crois pas qu'une semaine pénalise vraiment la pédagogie, l'enseignement, et que ce ne soit pas rattrapable. On peut très bien rattraper en mettant une semaine de plus en septembre. Je ne crois pas à la catastrophe que cela va entraîner", a-t-il néanmoins nuancé.

L’ancien ministre a également indiqué qu’un confinement strict en février aurait été plus judicieux : "Depuis le mois de février, j'étais favorable à un confinement dur, à l'image des Israéliens. On savait que le variant anglais allait l'emporter sur la souche originelle, la situation actuelle était absolument programmée. On a raté le moment où on pouvait confiner durement."