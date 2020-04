Avec 6% de PIB en moins au premier trimestre, la France entre officiellement en récession

Bruno Le Maire avait prévenu, devant la commission des affaires économiques du Sénat : la France allait traverser sa pire période de récession depuis 1945. Une annonce confirmée par la Banque de France, mercredi 8 avril, dans une estimation publiée en début de journée. Le produit intérieur brut français, qui mesure l'ensemble des richesses créées sur le territoire, a chuté de 6% au premier trimestre 2020. Il s'agit de la plus forte diminution trimestrielle de l'activité économique de l'économie française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Sans surprise, la quasi cessation d'activité observée depuis le 16 mars et le début du confinement décidé pour lutter contre le Covid-19, produit ses premiers effets statistiques. La Banque de France indique ainsi dans sa note que l'activité économique s'est rétrécie d'un tiers sur la dernière moitié de mars, chiffre tiré d'une enquête menée auprès de 8500 entreprises, principalement issues de la construction, du commerce, des transports, de l'hébergement et de la restauration. Sans surprise, les industries pharmaceutique et agro-alimentaire sont celles qui résistent le mieux, avec le maintien respectif de 79% et 71% de l'activité dans ces deux domaines. L'automobile (41%) et la métallurgie (46%) ne peuvent pas en dire autant.