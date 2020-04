Port du masque : le maire de Sceaux reproche à Castaner de "laisser à chacun la liberté de contaminer les autres"

"J'ai pris ça avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'inquiétude pour mes concitoyens". Invité de LCI vendredi 10 avril, Philippe Laurent, maire de Sceaux, en avait gros sur la patate. L'élu UDI a essuyé un coup dur : la veille, son arrêté obligeant les habitants de sa ville à porter un masque dans l'espace public a été suspendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur recours de la Ligue des droits de l'Homme. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a sommé les préfets de "retirer les arrêtés"municipaux en question, estimant que le sujet était "problématique" et " pas médicalement démontré ".

En conclusion, le maire de Sceaux s'est appuyé un sondage Odoxa, paru jeudi, indiquant que 72 % des Français sont favorables à l'obligation du port du masque. L'édile n'est pas le seul à avoir pris un tel arrêté. C'est le cas aussi du maire de Royan et ceux de Nice et de Cannes y songeaient, avant le recadrage gouvernemental.

