Confinement : Castex s'exprime aujourd'hui, le scénario du statu quo le plus probable

D'ici-là, le gouvernement consulte et se réunit. Ce mardi, Jean Castex avait réuni ses ministres en visioconférence pour débattre des pistes envisagées, chacun défendant ses pistes pour faire évoluer le confinement ou les protocoles sanitaires. Ce jeudi matin, jour du point presse, ils se retrouveront à nouveau autour du chef de l'Etat pour un Conseil de défense et de sécurité dédié à la crise épidémique. C'est là que seront validées les décisions annoncées en fin de journée par Jean Castex.

Selon le porte-parole du gouvernement il est encore "très tôt pour proposer un assouplissement des règles" du confinement, l'épidémie restant encore "très grave". "Il faut être clair et transparent : aujourd'hui il semble très tôt pour proposer un assouplissement des règles qui ont été fixées", a-t-il déclaré ce mardi à l'issue du Conseil des ministres. Ainsi, des trois scenarii sur la table - le statu quo, un renforcement ou un assouplissement des mesures - le premier semble le plus probable. "Ce n'est certainement pas le moment de desserrer la bride", dit encore le Premier ministre dans des propos rapportés par Le Monde.

Auprès de LCI, ses conseillers appuient : "Les chiffres [de l'évolution épidémiologique] ne sont pas clairement pas significatifs pour prendre une décision, dans un sens ou dans un autre".

Malgré la pression exercée, les commerces essentiels ne devraient donc pas être autorisés à rouvrir. "On ne s'oriente pas du tout vers un desserrage pour les commerces", a indiqué un conseiller de l'exécutif à l'AFP. "C'est un peu tôt. Il y a des premiers indicateurs qui ont été évoqués par Olivier Véran mais la baisse n'est pas suffisamment forte et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ce n'est que conjoncturel ou tendanciel." Y compris, donc, pour l'ouverture le dimanche, une piste évoquée par Bruno Le Maire en signe de soutien aux petits commerçants. Le gouvernement pourrait en revanche laisser entrevoir une porte de sortie pour le 1er décembre, à condition de travailler d'ici là sur un protocole sanitaire strict et renforcé (prises de rendez-vous, nombre de clients par magasin limité...).