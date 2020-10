Confinement : l'attestation de sortie comportera "une nouvelle case" pour les déplacements scolaires

À compter de minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, la France va entrer dans son deuxième confinement, afin de tenter d’endiguer une vague de contaminations encore plus forte qu’au printemps. Mais, contrairement à mars, les écoles, collèges et lycées vont rester ouverts. Dès lors, les parents des plus jeunes devront sortir chaque matin et chaque soir pour accompagner ou aller chercher leurs enfants dans les établissements scolaires.

En cas de contrôle, il faudra donc pouvoir prouver que votre déplacement constitue "un motif impérieux". Pour cela, "une nouvelle case" dédiée à ces déplacements sera intégrée sur l’attestation dérogatoire de sortie, confirme ce jeudi sur LCI le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. "Cela compte beaucoup pour les transports. Chaque matin, quatre millions d’élèves prennent les transports en commun", insiste le ministre. "Il y aura beaucoup de plus de personnes dans les transports en comparaison avec le premier confinement."