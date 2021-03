"La fermeture des écoles n’est en aucun cas un remède miracle", assure J.-M. Blanquer sur LCI

Réussir à maintenir les établissements scolaires ouverts est la fierté du gouvernement. Mais alors que les classes n'ont pas fermé depuis la rentrée de septembre et que le variant anglais menace, des scientifiques critiquent cette stratégie. Dans le Journal du Dimanche, le professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, estime que "l'école est le talon d'Achille assumé du dispositif actuel" et que la question de leur fermeture "se pose". Il ajoute qu'"avoir un collégien ou un lycéen chez soi accroît de 30% le risque d'être infecté".

Interrogé sur ces propos ce dimanche sur LCI, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a répondu : "L’avenir de nos enfants est la chose la plus importante qui soit." Il est revenu sur l'étude citée par Arnaud Fontanet, estimant que les parents d'élèves scolarisés en secondaire ont 27% plus de risque d'être infecté. "Quand vous avez une personne extérieure qui vient à la maison", par exemple une aide à domicile, "c’est la même incidence", a défendu le ministre, ajoutant qu'"il y a plus d’avantages à ce que les enfants aillent à l’école que d’inconvénient." "Assumer ce risque quand on est parent me paraît peu de choses par rapport à l’importance qu’un enfant ne se déscolarise pas."

Selon Jean-Michel Blanquer, "la fermeture des écoles n’est en aucun cas le remède miracle pour vaincre l’épidémie. En revanche, quand vous fermez les écoles vous êtes sûr de créer des dégâts pour le futur qui sont considérables."