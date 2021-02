Confiner Paris trois semaines : pas une "demande" mais une "hypothèse", tempère la mairie

Après explication, ce vendredi, le confinement "tout court" ne fait donc pas partie des solutions privilégiées par la mairie de Paris. Afin d'éviter la mise en place de "mesures plus contraignantes", elle propose plutôt "le renforcement des campagnes de dépistage ciblées" dans "les établissements scolaires et les entreprises" et "la mise en place obligatoire du télétravail".

Jeudi à l'issue de la prise de parole de Jean Castex et alors que Paris fait partie des vingt départements en vigilance où de nouvelles restrictions pourraient être prises d'ici la semaine prochaine, il avait indiqué que la maire socialiste avait "prévu de faire des propositions de mesures complémentaires pour les mettre en débat" , et que "l’une des options que nous souhaiterions mettre sur la table c’est plutôt qu’un confinement le week-end, un confinement tout court", d'une durée de trois semaines.

Quant au confinement le week-end - déjà mis en place par le gouvernement dans l'agglomération de Dunkerque et dans les Alpes-Maritimes - il ne reçoit pas l'assentiment de la ville de Paris. Emmanuel Grégoire a indiqué qu'Anne Hidalgo s'y opposerait. "Je confirme que nous avons une grande réticence sur cette mesure. Elle nous semble extrêmement contraignante (...) et trop faiblement efficace sur le plan sanitaire. (…) Nous ne pouvons pas faire de l’action publique sous le prisme utilitariste de l’activité économique et d’un modèle productiviste de nos vies citoyennes. On ne peut pas s’engager pendant encore des mois dans un modèle métro-boulot-dodo."