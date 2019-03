Confusion de Marine Le Pen sur le Smic à 36 euros : d'où viennent ces chiffres ?

Mais alors d'où sortent les chiffres de Marine Le Pen ? N'avait-elle pas lu les "bonnes fiches", comme lui a fait ironiquement remarquer Nathalie Loiseau jeudi soir ? La présidente du RN semble avoir confondu avec des comparaisons provenant d'une étude d'Eurostat publiée en avril 2018.





Cette dernière compare les coûts réels de la main d'oeuvre en Europe, c'est-à-dire le coût d'un salarié pour l'employeur, comprenant son salaire ainsi que les charges patronales et sociales. Il ne s'agit donc pas de la rémunération perçue par les salariés contrairement au Smic comme l'a pensé Marine Le Pen.





Si on se réfère à la publication qui accompagne l'étude d'Eurostat, en France, le coût de la main d'oeuvre est effectivement de 36 euros. Pour la Bulgarie, il est de 4,90 euros - et non 4,40 euros - et pour la Roumanie, il est de 6,30 euros - contre 5,50 euros avancés par Marine Le Pen. Elle a confondu avec les chiffres publiés un an plus tôt.