Congés pour les parents endeuillés : Pénicaud rejette les critiques sur le manque d'"humanité" du gouvernement

Opération rédemption au gouvernement. Après Julien Denormandie sur LCI un peu plus tôt dans la journée, samedi 1er février après un communiqué d'Adrien Taquet dans la journée de vendredi, c'était au tour de Muriel Pénicaud d'achever un samedi plus médiatique que prévu, sur le plateau de LCI. La ministre du Travail affichait une mine pleine de regrets au moment d'aborder la question du rejet par la majorité de l'extension du congé parental pour les parents endeuillés par la perte d'un enfant.

"Attitude conservatrice", "erreur reconnue" dès le lendemain... La ministre battait sa coulpe après le rejet, par 40 voix contre 38, de la proposition de loi UDI, jeudi 30 janvier. Mais pas au point d'accepter toutes les critiques à l'égard du gouvernement. Questionnée sur le "manque d'empathie" ou "d'humanité" de l'exécutif, Muriel Pénicaud a aussitôt réagi : "Je ne peux pas accepter ce que vous dites là : ce n'est pas moi, pas ma vie, et ce n'est pas celle de mes collègues, non plus. Ce n'est pas vrai qu'on est comme ça."

L'ancienne directrice des ressources humaines du groupe Danone n'était donc pas prête à en accepter plus que de raisons : "C'est un sujet qui nous touche profondément. Perdre son enfant, c'est ce qui peut arriver de pire et il faut des mois, des années pour se reconstruire", avait-elle commencé. Et d'expliquer ce qui avait amené à rejeter la proposition formulée : "Tout le monde voulait améliorer le soutien aux parents endeuillés. Il y a eu un débat autour de savoir comment le faire le mieux". Reconnaissant "une erreur" dans le fait de n'avoir pas retenu la proposition des douze jours, elle faisait toutefois remarquer que cet amendement avait été rejeté "parce qu'il n'était pas clair".