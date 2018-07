Congrès à Versailles : qu'attendre du discours d'Emmanuel Macron ?

Ce discours annuel, Emmanuel Macron veut en faire une tradition dans son quinquennat. Pour rendre compte de son action et fixer le cap, le chef de l'État s'adressera ce lundi 9 juillet devant le Congrès à Versailles. Beaucoup d'élus de La France Insoumise et de la droite ont cependant décidé de ne pas y assister. A quel discours politique doit-on s'attendre ? On en parle avec Christophe Jakubyszyn, notre éditorialiste politique.



