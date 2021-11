Congrès de l'AMF : pourquoi le soutien des maires est si convoité par le pouvoir

Ce n'est pas pour rien que la guerre fait rage entre David Lisnard et Philippe Laurent pour la présidence de l'Association des maires de France (AMF). A quatre mois de la présidentielle, l'élection du président de l'AMF est plus cruciale que jamais. Se mettre dans la poche les 34.000 membres de la puissante association avant le scrutin d'avril 2022 et avant le prochain quinquennat est un atout non négligeable.