Congrès de Versailles : le selfie du gouvernement qui fait le buzz

Sur le cliché, plusieurs poids lourds du gouvernement, à commencer par Marlène Schiappa, mais aussi la ministre du Travail Muriel Pénicaud et son homologue à l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. Une photo assez peu partagée sur les réseaux mais qui a généré beaucoup de réponses, et pas toujours les plus bienveillantes, où les critiques en incongruité le disputent aux "neuf ados" contents de se retrouver dans les tribunes d'honneur. Comment interpréter cette initiative ?



Ce mardi 10 juillet 2018, Christophe Jakubyszyn, dans sa chronique "L’œil", nous parle de la photo des ministres qui fait le buzz. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/07/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.