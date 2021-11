Référendum, moratoire, quotas : que proposent les candidats LR sur l'immigration ?

A droite toute. Dimanche soir sur BFMTV, lors de leur second débat avant le congrès des Républicains qui aura lieu du 1er au 4 décembre et désignera le candidat de la droite à la présidentielle, les cinq concurrents ont détaillé leurs propositions pour l'immigration. Les différences étant peu nombreuses entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin, ils ont tous cherché à se démarquer sur cette question importante aux yeux de leur électorat, et préemptée par l'extrême droite.

En la matière, la philosophie du président des Hauts-de-France Xavier Bertrand consiste à "décider qui peut s’installer sur son sol et qui doit quitter son sol", et à faire en sorte que l'immigration "réponde" aux besoins de la France et non l'inverse. Dimanche, il a prôné une "baisse de 30% de l'immigration de travail", de 50% pour les étudiants et de "diviser par trois l'immigration familiale", via un "passeport républicain" certifiant une maîtrise du français et le respect des principes "de laïcité, d'égalité" et de "primauté de la loi républicaine".

Au début du mois depuis Calais, il avait promis de réviser par référendum la Constitution pour que, chaque année, "le Parlement fixe des quotas d’immigration". Contre l'immigration clandestine, il avait proposé une "politique de triple frontière". Avec les pays de départs, il avait plaidé pour la "création d’une alliance méditerranéenne" et menacé de priver de visas les pays qui refuseraient de "coopérer". Au niveau européen, il avait souhaité "interdire toute admission" dans l'espace Schengen, et au niveau national il avait défendu une "loi d’urgence migratoire pour un éloignement sécurisé" des clandestins. Il avait suggéré aussi d'expulser "tout étranger condamné à de la prison ferme à l'issue de sa peine" et souhaitait "démanteler les campements de migrants clandestins", comme la "jungle" de Calais.