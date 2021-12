Congrès LR : la désignation du candidat à la présidentielle, un scrutin aux multiples inconnues

À moins que la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse , qui a fait une campagne discrète, mais sérieuse, et qui aurait la préférence de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, ne créé la surprise. En tout cas au moment où les quelques 140.000 adhérents LR sont appelés à voter, l'issue du scrutin semble plus qu'incertaine. Notamment parce qu'aucun sondage n'est venu donner des indices sur l'issue du scrutin.

La participation sera également une inconnue importante et pourrait influencer le vote. À midi ce mercredi, le parti a indiqué que le taux de participation était de 25,4%. Un cadre cité par l'AFP estime que jusqu'à "50% des adhérents anciens (environ 80.000 personnes, NDLR) et 90% des nouveaux" pourraient voter lors de ce congrès. "70.000 personnes ont pris leur carte depuis septembre. Même si on retire les 8.000 qui ont mal rempli le formulaire, ce sont des gens qui voteront, car ils ont adhéré précisément pour choisir", avance-t-on dans l'entourage d'un candidat.

La participation pourrait particulièrement avantager les candidats qui ont réussi à faire adhérer de nouvelles personnes dans leurs régions et leurs fédérations. Ainsi entre fin août et fin novembre, la fédération des Alpes-Maritimes présidée par Eric Ciotti a gagné quelque 4000 adhérents ; celle de Savoie, chez Michel Barnier, environ 1600 ; celle de Paris, dans l'Ile-de-France de Valérie Pécresse, plus de 7000 et celle du Nord, chez Xavier Bertrand, près de 2000. Toutefois, rien ne dit qu'un adhérent parisien votera pour la présidente de sa région, ni qu'un membre de la fédération des Alpes-Maritimes accordera sa voix au député du département.