Congrès LR : et si Michel Barnier créait la surprise ?

Les favoris sortent rarement vainqueurs des primaires internes. Et s’il en était de même le 4 décembre prochain, à l’issue du congrès LR censé désigner le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle ? Et si les Républicains préféraient le 3e homme, Michel Barnier, aux deux têtes d’affiche que sont Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ? L’hypothèse est de plus en plus probable.

L’ancien négociateur du Brexit est revenu sur la scène politique nationale il y a quelques mois seulement, après des années d'absence. Car il est loin d’être un petit nouveau en politique : Michel Barnier a été député de 1978 à 1993, nommé ministre pour la première fois en 1993, et fut également sénateur, président du Conseil général de Savoie et député européen. "Mais pour certains il apparaît comme nouveau. Il n’arrive pas usé, il n’a pas saturé l’espace médiatique", estime auprès de LCI la députée Brigitte Kuster, l’une de ses conseillères politiques, qui vante un "homme de rassemblement et de consensus, en aucun cas clivant".