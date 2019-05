Conseil de défense écologique : qu'en pensent les politiques ?

Ce jeudi 23 mai 2019, plusieurs personnalités politiques ont réagi aux soucis écologiques manifesté par le gouvernement. Yannick Jadot, tête de liste EELV, Jean-Christophe Lagarde, tête de liste de l'UDI, et Pascal Canfin, numéro 2 de la liste LAREM-MODEM, ont donné leur avis sur le sujet. Pour Yannick Jadot, il s'agit "d'une réponse à la pression du vote écolo".



