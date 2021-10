Conseil de Paris sous tension : les alliés écologistes d'Anne Hidalgo l'accusent de faire campagne

Critiquant les forêts urbaines promises par Anne Hidalgo, "très coûteuses", Chloé Sagaspe (EELV) a également dénoncé "une grande opération de communication environnementale dont on peut se demander si elle ne répond pas davantage à des fins médiatiques et électoralistes plutôt qu'à de véritables ambitions écologiques" pour la capitale.

Mais ses alliés écologistes n'ont pas manqué de lui faire remarquer le mélange des genres, à l'heure où Anne Hidalgo s'attache à se démarquer de Yannick Jadot, son principal concurrent à gauche, dont elle est proche idéologiquement. "Nous nous interrogeons sur la séquence de communication que vous nous imposez aujourd'hui", a commenté Fatoumata Koné (EELV), pour qui cette "superposition de sujets dans un seul et même débat" contraint le conseil municipal "de les traiter à la hâte". "Cela ne nous semble pas être à la hauteur de l'enjeu des nécessaires transformations écologiques et climatiques", a ajouté la présidente du groupe écologiste, soutien de Yannick Jadot pour la présidentielle.

"Je suis très surprise de votre propos", a répondu Anne Hidalgo à Fatoumata Koné, défendant des "décisions concrètes", "budgétées et encadrées", et lui reprochant d'épargner le plan de relance de 30 milliards d'euros annoncé mardi par l'exécutif, qui "n'est pas au rendez-vous" pour aider les collectivités, "dirigées pour certaines par des élus verts".

Les Républicains, non plus, n'ont pas épargné l'édile, Rachida Dati lui lâchant : "C'est votre campagne, on a compris". La maire du 7e arrondissement a ensuite ajouté : "Vous êtes à 4%, abonnée à 4% et vous n'irez pas plus loin", lui reprochant de faire du Conseil de Paris "une tribune de (sa) campagne électorale désespérée et désespérante".