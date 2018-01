Conseils d'administration du Cac 40 : Schiappa à New York pour vanter le modèle paritaire de la France

Alors qu’elle est en première ligne sur les sujets de la GPA, de la PMA et du harcèlement sexuel, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes, veut aussi sensibiliser sur les différences de traitement des femmes sur le lieu de travail et notamment leur place à des postes à responsabilité.





C’est pourquoi, selon nos informations, elle participera les 30 et 31 janvier, à la conférence "Women in Corporate Leadership" (Les femmes dans les comités exécutifs d’entreprise) organisée par les consulats de France et du Canada à New York, en partenariat avec le New York Stock Exchange et l'Economic Club de New York.