Pour les 60 ans de la Ve République, Macron devrait annoncer le retour de la réforme constitutionnelle

Emmanuel Macron devrait dresser le constat que la France de 2018 "est semblable à celle de 1958 en ce qu’elle souffre d'abord d’une crise de légitimité et d'efficacité, c’est-à-dire de la capacité d'institutions à agir pour répondre aux problèmes de la Nation", peut-on lire dans le communiqué.





Selon lui, les institutions de la Ve République ne sont plus armées face aux problèmes rencontrés. Aussi, continue la présidence, il est nécessaire de mener à bien le projet de réforme des institutions dont "la seule boussole" doit être "la capacité à répondre aux enjeux (...) et non les intérêts des institutions en place".